Gaat je cv-ketel vanaf 2029 kapot? Dan wil het kabinet dat er minstens een slimme hybride warmtepomp voor in de plaats komt. In Duitsland gebeurde deze zomer precies het omgekeerde. Daar is de regel geschrapt die een nieuwe gasketel bijna onmogelijk maakte. Wie daar een gasketel ophangt, betaalt de rekening wel, maar pas later en via de gasrekening.

Wat er in de Nederlandse plannen staat, lees je in 'Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen'. In dit stuk zetten we de twee landen naast elkaar.

Duitsland: de gasketel mag weer, met groen gas erbij

Sinds 29 juli 2026 geldt in Duitsland het Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) in plaats van het Gebäudeenergiegesetz, meldt fabrikant Viessmann. Daarmee zijn twee regels verdwenen: de plicht om oude ketels te vervangen en de eis dat een nieuwe verwarming voor minstens 65 procent op duurzame energie draait. Volgens weg-wissen.de nam de Bondsdag de wet op 10 juli aan.

Nieuwe gas- en olieketels mogen dus weer. Daar staat wel de zogeheten Bio-Treppe tegenover. Zet je een nieuwe gas-, olie- of vloeibaargasketel in een bestaand huis, dan moet je vanaf 2029 steeds meer klimaatvriendelijke brandstof gebruiken, zoals biomethaan of waterstof. Volgens Energie-Experten.org loopt dat aandeel zo op:

Vanaf 1 januari 2029: 10 procent

Vanaf 1 januari 2030: 15 procent

Vanaf 1 januari 2035: 30 procent

Vanaf 1 januari 2040: 60 procent

Die plicht geldt alleen voor nieuwe installaties. Een gasketel die er al hangt, valt er niet onder.

In Duitsland betaal je niet bij de installateur, maar elk jaar weer op je gasrekening.

De Duitse rekening komt later

Biomethaan is duurder dan aardgas. Volgens Altbau-Ausbau kost het 9 tot 13 cent per kWh, tegen 7 tot 8 cent voor fossiel gas in de inkoop. Bij de eerste stap van 10 procent betaalt een eengezinswoning daardoor zo'n €120 tot €140 per jaar meer. Baukostenplan rekent voor een huishouden dat 15.000 kWh per jaar verbruikt met €100 tot €150 extra in 2029. Staat het aandeel in 2040 op 60 procent, dan wordt dat €600 tot €900 per jaar.

Het Duitse economische instituut IW rekende een gedeeltelijk gerenoveerde oude woning in een appartementengebouw door, met een verbruik van 10.000 kWh per jaar. In het gemiddelde scenario stijgen de jaarlijkse kosten volgens Energie-Fachberater van ongeveer €1.080 in 2026 naar €1.952 in 2040. Meer dan 70 procent van die extra kosten komt volgens het IW door de verplichte groene gassen.

Ook de aanschaf zelf kost geld. Een nieuwe gasketel met hoog rendement kost in Duitsland volgens fabrikant Wolf €6.000 tot €9.000. Subsidie krijg je daar niet voor: de staatsbank KfW subsidieert geen nieuwe fossiele verwarming, schrijft Energieperform.

De plicht is weg, de warmtepompsubsidie niet

Neem je in Duitsland toch een warmtepomp, dan krijg je veel geld terug. Sinds 21 juli 2026 bestaat de KfW-subsidie volgens installateur Manghofer uit drie delen: 30 procent basissubsidie, een bonus van 16 procent als je snel overstapt en een inkomensbonus van 10 tot 40 procent. De snelheidsbonus krijg je als je je eigen huis bewoont en een werkende oude installatie vervangt. Een centrale cv-ketel op gas moet dan minstens twintig jaar oud zijn.

Je krijgt maximaal 80 procent van hooguit €28.000 aan kosten vergoed, dus maximaal €22.400. Vanaf 1 februari 2027 zakt de snelheidsbonus elk halfjaar met 4 procentpunten, meldt Regional Wärmepumpe. Opvallend: wie subsidie wil, moet volgens Enpal nog steeds voor minstens 65 procent met duurzame energie verwarmen. Als bouwregel is die eis verdwenen, als subsidievoorwaarde niet.

Nederland zet de plicht in het apparaat

Nederland kiest voor de andere route. Het kabinet wil dat huiseigenaren vanaf 2029 een slimme hybride warmtepomp nemen als ze hun cv-ketel vervangen, meldt de Rijksoverheid. Dat geldt voor woningen die niet op een warmtenet zijn of komen. Een wet is het nog niet: volgens KiesBeter moeten de Tweede en de Eerste Kamer er nog over stemmen. Een ketel die het nog doet, mag blijven hangen.

Nederland laat je vooraf betalen, Duitsland laat je elk jaar afrekenen.

Zo verschilt het voor je portemonnee

Duitsland, nieuwe gasketel: mag weer, geen subsidie, €6.000 tot €9.000 aanschaf (Wolf)

Duitsland, gasrekening: vanaf 2029 zo'n €100 tot €150 per jaar extra, in 2040 €600 tot €900 (Baukostenplan)

Duitsland, warmtepomp: tot 80 procent subsidie, maximaal €22.400

Nederland vanaf 2029: bij vervanging minstens een hybride, ongeveer €6.000 na subsidie (NOS)

Beide landen: een werkende ketel hoeft er niet uit

Je kunt de bedragen niet één op één vergelijken. Ze komen uit verschillende bronnen en gaan over verschillende woningen en installaties. Het verschil in aanpak is wel duidelijk. De Nederlander betaalt meer bij de aanschaf en gebruikt daarna minder gas. De Duitser met een nieuwe gasketel betaalt minder bij de aanschaf, maar ziet zijn gasrekening jaar na jaar oplopen. Hoe hoog die later wordt, hangt af van de prijs van biomethaan. Volgens Altbau-Ausbau weet niemand hoeveel daarvan er straks beschikbaar is.

Wat je nu kunt doen