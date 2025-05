VN: wereld stevent af op nieuw hitterecord, en dus op meer klimaatrampen

De kans dat de wereld het hitterecord van 2024 binnen vijf jaar breekt, is zeer groot. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de aarde in die periode een opwarming van meer dan 1,5 graden Celsius bereikt. Klimaatrampen zullen vaker voorkomen. Dat blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een VN-agentschap.

Extra opwarming zorgt voor meer schadelijke hittegolven, extreme regen, intense droogte, het smelten van ijskappen, het opwarmen van de oceanen en het stijgen van de zeespiegel, aldus het rapport. De kans dat de gemiddelde temperatuur van de aarde over de periode 2025-2029 met 1,5 graden stijgt, is toegenomen tot 70 procent. Bij de vorige vijfjaarsvoorspelling was dat nog 47 procent.

De wereld sprak in 2015 in Parijs af om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en liefst te beperken tot 1,5 graden. 2024 was wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1850.