Tekenbeten zijn echt naar Hier lees je hoe je ze kunt voorkomen en jezelf kunt beschermen.

Er zijn veel teken actief en de ziekte van Lye die ze je kunnen overbrengen is niet fijn en kan je jaren last bezorgen. Het is dus zaak voor preventie

De New York Times heeft goede tips.

Voorkom een tekenbeet voordat je naar buiten gaat

Bedek je lichaam. Probeer zoveel mogelijk blootgestelde huid bij planten en struiken te bedekken. Draag tijdens het wandelen, tuinieren, kamperen en dergelijke een lange broek, een shirt met mouwen en een hoed.

Behandel je kleding en uitrusting met permethrin. Het behandelen van kleding en uitrusting met het insectenwerende middel permethrin Het behandelen van kleding en uitrusting met het insectenwerende middel permethrin heeft bewezen te helpen bij het voorkomen van tekenbeten. Spuit gewoon permethrin op je kleding en uitrusting (vooral schoenen) en wacht tot het droog is.

Let op: permethrin is erg gevaarlijk voor katten als het nat is, maar niet schadelijk als het droog is. Houd je harige vrienden dus uit de buurt van spullen die je met permethrin hebt besproeid totdat het droog is. Voor een maximale werking kun je het na ongeveer zes wasbeurten of elke zes weken opnieuw aanbrengen.

Huisdieren

Geef je huisdieren medicijnen tegen teken. Teken kunnen met je huisdieren meereizen, dus controleer dieren die buiten komen regelmatig op teken. Je kunt hen ook meschermen met middelen als Simparica Trio kauwtabletten voor honden en Bravecto Plus

Als je buiten bent

Gebruik een insectenspray op basis van picaridine op je huid.

Sprays met minimaal 25% DEET zijn ook effectief. Maar ze ruiken sterker dan picaridine-insectenwerende middelen en kunnen ook schade toebrengen aan plastic onderdelen van voorwerpen zoals schoenen of horlogebandjes.

Als je weer binnen bent

Haal de pluizenroller t evoorschijn. Als je bij je auto of voor de deur staat, borstel je kleding goed af met een pluizenroller. Vergeet ook niet de vacht van je hond of kat even te controleren.

Raak niet in paniek als je een vastgezogen teek vindt

Het is belangrijk om het insect relatief snel te verwijderen, maar blijf kalm.

Nadat een teek op je lichaam is gekropen, kan het uren duren voordat hij zich vasthecht en nog eens 24 uur voordat hij ziektes begint over te dragen.

Om een vastzittende teek te verwijderen:

Haal diep adem. Plaats een puntige pincet onder het lichaam van de teek, zo dicht mogelijk bij je huid. Knijp niet in de teek. Trek de teek er recht uit. Het doel is om de hele teek intact te verwijderen. Als de kop in je lichaam achterblijft, laat deze dan zitten. Het is niet goed om in je huid te graven om de losse kop te vinden, omdat de wond dan geïnfecteerd kan raken. Doe de teek in een plastic zakje met ritssluiting (als de teek nog leeft, doe hem dan voor de zekerheid in een extra zakje). Wrijf de beet in met alcohol en was je handen. Haal nog een paar keer diep adem.

Zoek behandeling (indien nodig)

Slechts ongeveer een kwart van de teken in het nimfenstadium (die het meest waarschijnlijk de ziekte van Lyme overbrengen) is besmet, en ze moeten 48 uur of langer bloedzuigen om de infectie over te brengen. De meeste mensen die een tekenbeet opmerken, verwijderen deze binnen 48 uur.

Maar andere experts zeggen dat het identificeren en testen van teken nuttig is. Het TickSpotters-programma , geleid door Mather, kan helpen bij het bepalen van het type teek en geeft een risicobeoordeling als je een duidelijke foto instuurt. “Als de teek een risicovolle teek is, lang genoeg vastzit om eventuele ziektekiemen over te brengen, raden we mensen aan om de teek te laten testen ... en meer informatie door te geven aan hun huisarts of dierenarts”, aldus Mather.

Als je symptomen hebt zoals koorts, pijn of uitslag , ga dan naar je dokter en vraag om een uitgebreid bloedonderzoek (niet alleen voor de ziekte van Lyme) om co-infecties op te sporen.

We weten dat dit een van de meest griezelige onderwerpen is, maar veel voorkomende door teken overgedragen ziekten, zoals de ziekte van Lyme, zijn te behandelen als ze vroeg worden ontdekt. Ga naar buiten. Geniet van de zomer.