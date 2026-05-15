Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 5:27
BIDDINGHUIZEN (ANP) - In Biddinghuizen, in de provincie Flevoland, is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een persbericht. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn 55.000 kippen uit voorzorg gedood.
Rond het besmette bedrijf is nu een zogenoemde beperkingszone ingesteld van tien kilometer. Dit houdt in dat in deze zone een vervoersverbod geldt. Er mogen dus geen vogels, broedeieren en consumptie-eieren in dit gebied worden vervoerd.
Ook geldt er een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, meldt het ministerie. In deze beperkingszone liggen in totaal 25 commerciële pluimveehouderijen.
