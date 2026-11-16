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F1-renstal Haas laat Câmara ook racen in GP van Las Vegas

Sport
door anp
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LAS VEGAS (ANP) - Formule 1-renstal Haas laat de Braziliaanse coureur Rafael Câmara komend weekeinde ook racen in de Grote Prijs van Las Vegas. De Amerikaanse renstal zette Câmara anderhalve week geleden in Brazilië in de Haas als vervanger van de Fransman Esteban Ocon.
De 21-jarige Câmara debuteerde in de Grote Prijs van São Paulo met een twintigste plaats. In Las Vegas vormt de Braziliaan opnieuw een duo met de Brit Oliver Bearman. In de eerste vrije training wordt het stoeltje van Bearman ingenomen door reservecoureur Ryo Hirakawa, meldde het team.
Haas maakte vorige maand al bekend dat Câmara volgend seizoen de vervanger is van Ocon. De Fransman had eerder te horen gekregen dat hij zijn plek kwijtraakte en werd bij de GP van Mexico vervangen door Hirakawa.
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