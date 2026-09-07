Von der Leyen: 200 miljoen euro voor Groenland

NUUK (ANP) - De EU gaat dit en volgend jaar 200 miljoen euro investeren in Groenland, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maandag in het Groenlandse Nuuk bekendgemaakt. Het geld is bedoeld voor nieuwe economische kansen voor de lokale bevolking en moet bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio.

Het partnerschapspakket is maandag ondertekend door Von der Leyen, de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. "Dit zal nieuwe kansen creëren en zorgen voor een sterke en betrokken EU in zowel Groenland als het noordpoolgebied. Want Groenland is een strategische bondgenoot en een betrouwbare vriend", zei Von der Leyen maandag.

Groenland is geen lid van de EU. Het maakt wel deel uit van het Koninkrijk Denemarken, maar is grotendeels autonoom. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde eerder Groenland in te nemen.