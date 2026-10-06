ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: EU moet meer schone elektriciteit gebruiken

Samenleving
door anp
anp061026088 1
Volg ons op Google Nieuws
STRAATSBURG (ANP) - De EU moet "vandaag nog strategische keuzes maken om onze energieonafhankelijkheid voor de toekomst veilig te stellen". Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag. Dat betekent volgens haar dat de EU fossiele brandstoffen moet vervangen door "schone elektriciteit die hier in Europa wordt opgewekt".
"Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft onze welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben. Wanneer we fossiele brandstoffen importeren, halen we ook de daarmee gepaard gaande schokken en crises in huis. We moeten dus de manier waarop we energie verbruiken veranderen", zei de Duitse politica in het Europees Parlement.
"Gezinnen en de industrie betalen de prijs voor een crisis die zich ver buiten onze grenzen afspeelt", zei ze. Sinds het begin van de Iranoorlog zijn de gasprijzen met 140 procent gestegen en zijn de dieselprijzen verdubbeld, stelde Von der Leyen.
loading

POPULAIR NIEUWS

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten

generated-image (9)

Elke dag een schone onderbroek, maar ook een schoon T-shirt? Dit is het verschil

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Iedereen denkt dat de kleine spaarder is gered, maar wie vóór 1 januari wil schenken, moet naar 2027 kijken

ANP-451409700

Emile Ratelband is kwijt (volgens De Telegraaf)

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Heb je zonnepanelen? Zes energieleveranciers betalen in 2027 ineens meer voor je teruggeleverde stroom, zit jij bij een van hen?

289301233_m

Zeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergst

Loading