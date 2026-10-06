Von der Leyen: EU moet meer schone elektriciteit gebruiken

STRAATSBURG (ANP) - De EU moet "vandaag nog strategische keuzes maken om onze energieonafhankelijkheid voor de toekomst veilig te stellen". Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag. Dat betekent volgens haar dat de EU fossiele brandstoffen moet vervangen door "schone elektriciteit die hier in Europa wordt opgewekt".

"Zolang Europa afhankelijk is van olie en gas, blijft onze welvaart kwetsbaar voor gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben. Wanneer we fossiele brandstoffen importeren, halen we ook de daarmee gepaard gaande schokken en crises in huis. We moeten dus de manier waarop we energie verbruiken veranderen", zei de Duitse politica in het Europees Parlement.

"Gezinnen en de industrie betalen de prijs voor een crisis die zich ver buiten onze grenzen afspeelt", zei ze. Sinds het begin van de Iranoorlog zijn de gasprijzen met 140 procent gestegen en zijn de dieselprijzen verdubbeld, stelde Von der Leyen.