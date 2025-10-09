Chipbedrijven winnen in hogere AEX-index na cijfers TSMC

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hebben bij de opening van de Amsterdamse AEX-index hun verlies van woensdag gedeeltelijk goedgemaakt. Beleggers reageerden positief op de beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC, een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven.

De Europese beurzen stegen licht na het nachtelijke akkoord tussen Hamas en Israël over de eerste fase van een vredesplan. De AEX-index klom 0,3 procent tot 963 punten, de MidKap ging ook 0,3 procent omhoog tot 916 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi wonnen tot 1,7 procent. Woensdag was ASML nog een negatieve uitschieter met een verlies van 2,6 procent, na klachten van Amerikaanse parlementariërs over de verkoop van moderne chiptechnologie aan China.