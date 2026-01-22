Razendsnelle Japanse cheesecake gaat viraal: ‘vieslekker’

Je hoeft maar twee ingrediënten te onthouden en er komt geen oven of stress aan te pas. In een handomdraai creëer je een dessert dat qua smaak verdacht veel op cheesecake lijkt. De supersnelle Japanse cheesecake is dé foodhype van dit moment. TikTok en Instagram staan er vol mee en nu is ook tv-chef Jet van Nieuwkerk om. Haar oordeel na één hap: “vieslekker”.

Het succes van het recept laat zich makkelijk verklaren. Het is zó simpel dat werkelijk iedereen het kan maken. Geen ingewikkelde technieken, geen lange boodschappenlijst. Je hebt alleen een bakje Griekse yoghurt nodig en een paar Lotus-koekjes. Die duw je in de yoghurt, bakje dicht, twee uur in de koelkast. Klaar.

Onweerstaanbaar

Precies dat maakt het onweerstaanbaar voor sociale media. Het is snel, visueel aantrekkelijk en het resultaat lijkt te mooi om waar te zijn: de koekjes nemen het vocht op, zakken weg in de dikke yoghurt en veranderen in een romige massa die opvallend veel wegheeft van cheesecake.

De dochter van Matthijs testte het virale toetje en is erg enthousiast. “Ik snap wel waarom dit viral gaat, ik zou dit helemaal op kunnen eten”, zegt ze in haar video op Instagram. “Het is mierzoet, maar ook een beetje fris door de yoghurt.” Haar eindconclusie laat weinig aan de verbeelding over: ‘VIESLEKKER’.

Tekst gaat verder onder de video

Hoe Japans is dit eigenlijk?

Toch roept de naam vragen op. “Wat hier Japans aan is, weet ik ook niet”, aldus foodfluencer Lynn van de Vorst. Met Griekse yoghurt en Lotus-koekjes klinkt het inderdaad allesbehalve Aziatisch. Toch ligt de oorsprong wel degelijk in Japan, waar het recept eerder al viraal ging en zelfs het nieuws haalde.

Lynn test het zelf en is eerst nog kritisch: een 6,0. Maar zodra ze bessencompote toevoegt, schiet het cijfer omhoog. “Doe er nog een beetje jam bij, dat maakt het helemaal af. Geslaagd experiment!”

Tekst gaat door onder de video

Gezonder

Ook Sebas Vis (@lekkerseb) is enthousiast: “Het heeft precies de textuur van cheesecake. Niet normaal hoe erg dit erop lijkt. Superlekker en een stuk gezonder.” Zelfs grote spelers als Albert Heijn en HEMA haken aan met eigen variaties.