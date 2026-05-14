WHO-baas Tedros dankt Tenerife voor hulp met Hondius

GENÈVE (ANP) - Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft inwoners van Tenerife in een brief bedankt voor hun hulp met de m/v Hondius. Ook looft hij de Spaanse regering, hulpverleners en de bemanning van het schip.

"Ons werk op Tenerife is volbracht. En het werd volbracht met goed fatsoen", opent Tedros zijn brief. Volgens hem is het schip op het eiland onthaald, "niet met applaus of trompetgeschal, maar met stille, kalme aanvaarding".

Zaterdag probeerde Tedros al om met een brief zorgen weg te nemen die op Tenerife leefden over het hantavirus. Hij zei dat normaal niet te doen, maar noemde het nu "noodzakelijk", omdat hij snapte dat de inwoners er niet gerust op waren. Uiteindelijk is alles goed verlopen, schrijft Tedros een paar dagen later.

Ook prijst hij de kapitein en bemanning van de Hondius, die nu onderweg is naar Nederland. "U heeft uw passagiers bij elkaar gehouden tijdens weken van rouw en opsluiting. De geschiedenis zal dat niet vergeten."