Trump: Amerikaanse vloot is op weg naar Iran

AIR FORCE ONE (ANP/RTR) - President Donald Trump zei donderdag dat de Verenigde Staten een "armada" onderweg hebben naar Iran, die hij hoopt "niet te hoeven gebruiken". Hij herhaalde zijn waarschuwingen aan Teheran om geen demonstranten te doden of het nucleaire programma te hervatten.

De in de VS gevestigde mensenrechtenorganisatie HRANA heeft sinds het begin van de protesten in Iran op 28 december 4519 doden geverifieerd in verband met de onrust. Onder hen zijn 4251 demonstranten. De protesten namen vorige week af.

Trump heeft meermaals gezegd dat de VS ingrijpen als Teheran zijn nucleaire programma zou hervatten na de Amerikaans-Israëlische aanvallen in juni op belangrijke locaties. "Als ze het opnieuw proberen, moeten ze naar een ander gebied gaan. We zullen ze daar ook net zo gemakkelijk treffen", zei hij tegen verslaggevers aan boord van Air Force One.

Volgens Amerikaanse functionarissen arriveren het vliegdekschip USS Abraham Lincoln en verschillende torpedobootjagers met geleide raketten de komende dagen in het Midden-Oosten.