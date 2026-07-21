ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Evenepoel boekt in tijdrit Tour de France tweede ritzege op rij

Sport
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 18:07
anp210726157 1
THONON-LES-BAINS (ANP) - Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden van Red Bull - Bora-hansgrohe was in de zestiende etappe, een individuele tijdrit over 26 kilometer, duidelijk sneller dan geletruidrager Tadej Pogačar uit Slovenië. De Deen Mattias Skjelmose eindigde als derde. Thymen Arensman was op de zevende plaats de beste Nederlander.
Evenepoel bleef met een tijd van 32.19 Pogačar 28 seconden voor. De Belg, die tweede staat, bracht zijn achterstand in het algemeen klassement daarmee terug tot 4.32 minuten.
De Tour de France gaat woensdag verder met de zeventiende etappe van Chambéry naar Voiron met enkele korte beklimmingen in het eerste deel van de rit.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508701658

168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

shutterstock_2737937117

Per 31 juli heb je recht op reparatie van je kapotte wasmachine of smartphone — zoveel kan je dat besparen

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

ANP-481145222

De A 27-brug wordt kennelijk pas over twee weken gevaarlijk

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

Loading