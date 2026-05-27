Vooral veel vraag naar grote schermen voor WK-wedstrijd 20 juni

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:17
DEN HAAG (ANP) - Verhuurders van grote schermen krijgen veel aanvragen voor de wedstrijden van Oranje tijdens het WK voetbal. Met name voor de wedstrijd op 20 juni, als Nederland vanaf 19.00 uur tegen Zweden speelt, is grote belangstelling.
"Het loopt storm voor de tweede wedstrijd. We moeten nu al 'nee' verkopen", zegt een verkoopmedewerker van LED visuals uit Vianen. "Het is de perfecte tijd, en ook nog op een zaterdag. Er zijn veel feestjes, bedrijfsfeesten en barbecues waarbij mensen graag een scherm willen." Voor de overige speeldagen van Oranje heeft het bedrijf nog wel schermen over.
Bij Grootbeeldscherm.nl uit Wierden krijgen ze ook "heel veel" aanvragen voor de 20e. "We hebben honderden meters aan schermen staan, maar het ging heel hard. Mensen die nu nog willen huren, zijn te laat", zegt mede-eigenaar Bas Hobert. De wedstrijden op 14 en 26 juni zijn ook hier minder populair. "Gezien de speeltijden zijn horecagelegenheden voor die dagen terughoudender met boeken." De 26e begint de wedstrijd pas om 01.00 uur.
