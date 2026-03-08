Zelensky: droneteams volgende week ter plaatse in Midden-Oosten

KYIV (ANP/AFP) - Het is de bedoeling dat Oekraïense drone-experts "volgende week" ter plaatse zijn in het Midden-Oosten. Dat zegt president Volodymyr Zelensky. Zij zullen daar onder meer de VS en Golfstaten trainen in het neerhalen van vijandelijke drones, iets waarin Oekraïne na meer dan vier jaar oorlog tegen Rusland noodgedwongen zich heeft bekwaamd. Rusland gebruikt in die strijd veel op de Iraanse Shahed geënte drones tegen Oekraïne.

Volgens Zelensky gaat het om een "kans voor beide partijen"; Kyiv zit nog verlegen om Amerikaanse Patriots, moderne luchtverdediging die in staat stelt de Russische raket- en dronebarrages af te weren. Kyiv bezit al enkele van die systemen, maar kampt met een tekort aan raketten voor specifiek dat afweersysteem. Volgens Kyiv zouden de VS Oekraïne om hulp hebben gevraagd in het Midden-Oosten en heeft Oekraïne in reactie voorgesteld dronehulp te willen ruilen voor de zo gewilde Patriot-munitie.