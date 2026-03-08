ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: droneteams volgende week ter plaatse in Midden-Oosten

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 14:59
anp080326107 1
KYIV (ANP/AFP) - Het is de bedoeling dat Oekraïense drone-experts "volgende week" ter plaatse zijn in het Midden-Oosten. Dat zegt president Volodymyr Zelensky. Zij zullen daar onder meer de VS en Golfstaten trainen in het neerhalen van vijandelijke drones, iets waarin Oekraïne na meer dan vier jaar oorlog tegen Rusland noodgedwongen zich heeft bekwaamd. Rusland gebruikt in die strijd veel op de Iraanse Shahed geënte drones tegen Oekraïne.
Volgens Zelensky gaat het om een "kans voor beide partijen"; Kyiv zit nog verlegen om Amerikaanse Patriots, moderne luchtverdediging die in staat stelt de Russische raket- en dronebarrages af te weren. Kyiv bezit al enkele van die systemen, maar kampt met een tekort aan raketten voor specifiek dat afweersysteem. Volgens Kyiv zouden de VS Oekraïne om hulp hebben gevraagd in het Midden-Oosten en heeft Oekraïne in reactie voorgesteld dronehulp te willen ruilen voor de zo gewilde Patriot-munitie.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

tdp-z-opletters-01_8309ff

Donald Trump lijdt aan ongeneeslijke hoogmoed. En hij vindt dat geweldig.

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

Loading