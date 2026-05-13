Vorig jaar iets meer mensen verdronken dan een jaar eerder

DEN HAAG (ANP) - Het afgelopen jaar zijn 250 Nederlanders verdronken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder; in 2024 verdronken in totaal 245 mensen. In de afgelopen vijf jaar ging het jaarlijks om gemiddeld 235 mensen.

Honderd mensen kwamen vorig jaar om doordat ze per ongeluk in het water terecht waren gekomen. Daarnaast verdronken er honderd mensen door zelfdoding. Ook verdronken 42 mensen bij een verkeersongeluk. In 90 procent van de gevallen gebeurde dat nadat voertuigen - vooral fietsen en auto's - te water waren geraakt. Bij de overige ongevallen gebeurde dat op het water met bijvoorbeeld een boot of kano.

Sinds de jaren vijftig is het aantal verdrinkingsdoden hard gedaald. In 1950 verdronken vooral kinderen onder de tien jaar, dat waren er toen 11 per 100.000 inwoners. Vijftig jaar later was dat nog slechts één kind per 100.000 inwoners en anno 2025 gaat het over 0,2 verdrinkingen per 100.000 inwoners. De afgelopen jaren verdronken vooral 60-plussers, gemiddeld iets minder dan één per 100.000 inwoners.

In 2025 verdronken in ons land ook 32 mensen die geen inwoner van Nederland zijn. Dit zijn bijvoorbeeld toeristen, tijdelijke werknemers en andere mensen die niet zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.