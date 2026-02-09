ECONOMIE
Vrijgelaten oppositieleider in Venezuela gekidnapt

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 7:07
CARACAS (ANP/AFP) - Oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa in Venezuela, die net was vrijgelaten uit de gevangenis, is gekidnapt door gewapende mannen. Dat zei oppositieleidster en Nobelprijswinnares María Corina Machado maandag.
"Zwaar gewapende mannen in burgerkleding kwamen aan in vier voertuigen en voerden hem met geweld af. We eisen zijn onmiddellijke vrijlating", aldus Machado.
Guanipa is een voormalig voorzitter van het Venezolaanse parlement. Hij werd zondag vrijgelaten, een maand nadat de regering begon met het vrijlaten van politieke gevangenen. Daarmee begonnen ze nadat de Amerikanen Caracas hadden aangevallen en president Nicolás Maduro en zijn vrouw hadden opgepakt.
Guanipa werd afgelopen mei gearresteerd omdat hij een terroristisch complot zou hebben geleid.
