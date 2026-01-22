ECONOMIE
VS en Denemarken om tafel over defensiepact Groenland uit 1951

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 12:10
KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) - Denemarken en de VS gaan onderhandelen over het defensiepact dat de landen decennia geleden sloten over Groenland. Dat meldt persbureau AFP op basis van een anonieme bron.
De overeenkomst uit 1951 biedt handvatten voor vergaande militaire samenwerking en staat bijvoorbeeld toe dat de Amerikanen militaire bases op het semiautonome Deense eiland gebruiken.
In de marge van het World Economic Forum in Davos zei NAVO-chef Mark Rutte desgevraagd dat de Deense soevereiniteit niet ter discussie staat. Woensdag trok de Amerikaanse president Donald Trump plots zijn aangekondigde heffingen tegen meerdere Europese landen in, nadat hij had gesproken met Rutte over zijn wens om Groenland in te lijven.
In dat gesprek, zei Rutte donderdag, ging het onder meer over intensievere samenwerking binnen de NAVO om te verzekeren dat Rusland en China "geen toegang krijgen tot ons deel van het arctisch gebied". Ook gaan de onderhandelingen tussen Denemarken, de VS en Europese landen door.
