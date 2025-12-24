ECONOMIE
VS leggen visumsancties op aan voormalige EU-commissaris

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 1:10
WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft visumsancties opgelegd aan voormalig EU-commissaris Thierry Breton en vier anderen. Volgens de VS probeerden zij Amerikaanse technologiebedrijven te dwingen politieke uitingen op hun platforms te controleren.
"Al veel te lang hebben ideologen in Europa georganiseerde pogingen ondernomen om Amerikaanse platforms te dwingen Amerikaanse standpunten te bestraffen die zij afwijzen", aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio op X. "De regering-Trump zal deze flagrante daden van extraterritoriale censuur niet langer tolereren."
Volgens Rubio staan de VS klaar "om deze lijst uit te breiden als anderen hun koers niet wijzigen". Naast Breton gaat het om activisten en non-profitorganisaties die online haat en extremisme bestrijden.
Thierry Breton was van 2019 tot 2024 EU-commissaris voor de Interne Markt. In een reactie spreekt hij van een "heksenjacht".
