Karremans graag opnieuw minister in volgend kabinet

Vincent Karremans wil in het volgende kabinet graag door als minister van Economische Zaken. Dat zegt de VVD -politicus in een interview met De Telegraaf. "Als je aan een ondernemer zoals ik vraagt om opnieuw minister van Economische Zaken te worden, dan is dat natuurlijk vragen naar de bekende weg: dat zou ik heel leuk vinden, maar ik moet net als iedereen afwachten."

Karremans is sinds juni 2025 minister van Economische Zaken en was daarvoor, vanaf juli 2024, staatssecretaris voor Jeugd, Preventie en Sport, beide in het kabinet-Schoof. Tegen De Telegraaf zegt hij dat hij als staatssecretaris heeft overwogen op te stappen na de zaak rond het Vlaardingse meisje dat door haar pleegouders werd mishandeld. In maart voerde hij daarover een beladen debat.

"Er gaat van alles door je hoofd, elk scenario ook", zegt hij. "Maar we kwamen snel tot de conclusie: niemand heeft hier behoefte aan. Wat ook meespeelde, was dat het niet lag aan de politiek. Er waren regels, die waren goed. Alleen die zijn niet nageleefd door de betrokken professionals en instanties. (...) Je bent natuurlijk wel systeemverantwoordelijk en dat hebben we ook opgepakt. Maar kun je het altijd 100 procent voorkomen? Nee, nooit."