Trump-fluisteraar Rutte: we kunnen Europa niet beschermen zonder VS

Samenleving
door Redactie
zondag, 25 januari 2026 om 16:44
bijgewerkt om zondag, 25 januari 2026 om 16:49
NAVO-chef Mark Rutte denkt niet dat Europa ooit zonder de VS kan om zichzelf te beschermen. Dat zegt hij in een interview met Het Financieele Dagblad (FD). "Amerika is cruciaal voor onze bescherming", aldus Rutte.
Rutte werd internationaal geprezen nadat hij in gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump een geopolitieke crisis rond Groenland had weten te bezweren. Door de wens van Trump om Groenland te annexeren, klinkt in Europa juist steeds luider de wens om onafhankelijker te worden van de VS op militair en economisch gebied.
Op de vraag van de FD-journalisten of we ooit zonder de VS kunnen, reageert hij stellig. "Wat mij betreft nooit. De geschiedenis heeft ons samengebracht. De Amerikaanse atoomparaplu is onze ultieme garantie voor veiligheid."
In het interview geeft Rutte aan dat Europese landen nu nog veel te weinig uitgeven aan defensie. "Dat gaat nu wel de goede kant op, maar de defensie-industrie moet nog op stoom komen."
