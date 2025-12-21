ECONOMIE
EK judo in 2027 na 22 jaar weer in Nederland

Sport
door anp
zondag, 21 december 2025 om 16:40
anp211225089 1
NIEUWEGEIN (ANP) - De Europese kampioenschappen judo zijn in 2027 voor het eerst in 22 jaar weer in Nederland. Van 15 tot en met 18 april strijden de judoka's in Omnisport in Apeldoorn om de Europese titels. Judo Bond Nederland rekent op een sterk deelnemersveld, omdat het toernooi meetelt voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028.
"We hopen dat het thuisvoordeel met veel Oranjefans op de tribune de Nederlandse judoka's naar topprestaties leidt. In 2023 pakten onze jonge judoka's in Den Haag drie Europese juniortitels. Het zou fantastisch zijn als we ook op dit EK weer Nederlands succes zien", zegt Marc Haasjes, interim-directeur van Judo Bond Nederland, in een persbericht.
In 2005 waren de EK judo voor het laatst in Nederland, toen in Rotterdam. In Omnisport waren dit jaar onder meer de Nations League volleybal en de EK indooratletiek.
