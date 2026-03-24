VS sturen 3000 militairen extra naar Midden-Oosten

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 24 maart 2026 om 18:58
bijgewerkt om dinsdag, 24 maart 2026 om 19:17
De Amerikaanse regering stuurt volgens onder meer de Wall Street Journal nog eens 3000 militairen naar het Midden-Oosten. Het gaat volgens het gemelde plan om militairen van de 82e luchtlandingsdivisie die worden beschouwd als elitetroepen.
Het is niet bekend waar in het Midden-Oosten de militairen naartoe gestuurd worden. In de regio zijn er al 50.000 Amerikaanse militairen op verschillende plaatsen gelegerd. Afgelopen week werd bericht dat het Pentagon nog eens 2500 mariniers naar de regio stuurt.
Er is volgens bronnen nog geen enkel besluit genomen over een eventuele inzet van Amerikaanse militairen op Iraans grondgebied. De Amerikaanse regering van president Donald Trump lijkt te proberen met Iran te praten over beëindiging van vijandelijkheden.
