VS: Trump gaat met Europeanen bellen over Oekraïne

BERLIJN (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump wil met Europese leiders bellen over de lopende inspanningen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat heeft een hoge Amerikaanse functionaris bekendgemaakt. Wanneer het telefoongesprek precies zal plaatsvinden, is nog onduidelijk.

De functionaris maakte melding van het telefoongesprek toen hij sprak over een diner van Europese staatshoofden en regeringsleiders maandagavond in Berlijn.

In Berlijn hebben een Oekraïense en een Amerikaanse delegatie twee dagen overlegd over een vredesplan voor Oekraïne, dat in 2022 door Rusland werd aangevallen. Rusland was niet bij de gesprekken betrokken.