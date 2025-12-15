ECONOMIE
Inschrijving voor goedkope tickets LA 2028 opent op 14 januari

Sport
door anp
maandag, 15 december 2025 om 18:56
anp151225193 1
LOS ANGELES (ANP/RTR) - Sportfans kunnen zich vanaf 14 januari registreren voor het kopen van tickets voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De organisatoren van LA28 meldden dat er minstens 1 miljoen kaartjes voor een bedrag van 28 dollar (24 euro) in de verkoop gaan.
Na registratie op de ticketpagina van LA28 krijgen sportfans een tijdslot waarin ze in april kaarten kunnen kopen. "We hebben het over minstens een miljoen tickets voor 28 dollar en we hebben ongeveer een derde van onze kaartjes voor minder dan 100 dollar (85 euro)", liet Allison Katz-Mayfield van het organisatiecomité weten.
De bekendmaking van de prijzen komt vlak na de ophef over de dure kaarten voor het WK voetbal komend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Supportersorganisatie Football Supporters Europe (FSE) hekelde de hoge ticketprijzen en wees erop dat de organisatoren van het WK eerder veel lagere prijzen hadden beloofd.
