Tennisster Swiatek bereikt finale masterstoernooi Cincinnati

Sport
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 21:03
anp170825108 1
CINCINNATI (ANP) - Tennisster Iga Swiatek heeft de finale bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De Poolse versloeg in haar halve finale de Kazachse Elena Rybakina in twee sets: 7-5 6-3.
Swiatek was na de uitschakeling van Aryna Sabalenka en Coco Gauff de hoogst geplaatste speelster in de halve finales. Rybakina was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Belarussische nummer 1 van de wereld, maar bleek niet opgewassen tegen Swiatek.
In de finale treft zij maandag de winnares van de partij tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en de Russische Veronika Koedermetova.
