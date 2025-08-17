Tennisster Swiatek bereikt finale masterstoernooi Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - Tennisster Iga Swiatek heeft de finale bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De Poolse versloeg in haar halve finale de Kazachse Elena Rybakina in twee sets: 7-5 6-3.

Swiatek was na de uitschakeling van Aryna Sabalenka en Coco Gauff de hoogst geplaatste speelster in de halve finales. Rybakina was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Belarussische nummer 1 van de wereld, maar bleek niet opgewassen tegen Swiatek.

In de finale treft zij maandag de winnares van de partij tussen de Italiaanse Jasmine Paolini en de Russische Veronika Koedermetova.