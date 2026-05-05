Directeur topsportcentrum Papendal vertrekt na 13 jaar

ARNHEM (ANP) - Jochem Schellens vertrekt na dertien jaar als directeur van topsportcentrum Papendal. Schellens blijft tot 1 december in dienst om alles te kunnen overdragen aan een opvolger.

"Jochem heeft zich met hart en ziel ingezet voor Papendal. Dat zie je aan de metamorfose die het complex heeft doorgemaakt in ruim twintig jaar", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur-bestuurder van NOC*NSF. De sportkoepel noemt de realisatie van de multifunctionele Arnhemhal als hoogtepunt.

"Hij heeft bovendien ook buiten Papendal de sport én de TeamNL-fans een eigen 'huis' gegeven tijdens de Spelen in Parijs en Milaan. Een geweldig concept. Wij zijn Jochem zeer dankbaar voor alles wat hij heeft betekend voor Papendal en TeamNL", aldus Van den Tweel.

Schellens was sinds 2013 eveneens directeur van Hotel Papendal, waar ook congressen worden gehouden. Zijn dienstverband bij NOC*NSF gaat terug tot 2005.