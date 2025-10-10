ECONOMIE
VVD dempt overheidsuitgaven en bezuinigt op onderwijs

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:15
anp101025105 1
DEN HAAG (ANP) - De VVD dempt de overheidsuitgaven het meest van alle tien partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen. Dat staat in de vrijdag gepubliceerde berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). De lagere uitgaven komen deels doordat de partij bezuinigt op onderwijs.
Als het beleid blijft zoals het nu is, gaat volgens het CPB 1,1 miljard euro meer naar onderwijs in 2030 vergeleken met 2026. Bij de VVD dalen de overheidsuitgaven tot 2030 juist met 400 miljoen euro.
Ook op internationale samenwerking kort de partij flink. Zonder koerswijzigingen zouden de uitgaven in de komende jaren al dalen met 2,2 miljard euro. De VVD maakt daar een daling van 6,1 miljard euro van, vooral door miljarden aan ontwikkelingshulp te schrappen. Van de partijen die hun programma hebben laten doorrekenen, bezuinigen ook BBB en JA21 meer op internationale samenwerking.
Naar verwachting blijft de overheidsschuld bij de VVD op de lange termijn relatief beperkt. De kans dat die schuld in 2060 over de grens van 60 procent van het bbp gaat, becijfert het CPB op 89 procent. Bij andere partijen is dat hoger.
