Het CDA wil dat een jas 9 cent meer gaat kosten

Het CDA verhoogt de belasting die bedrijven betalen over hun winst en btw in zowel het hoge als het lage tarief om een deel van de extra defensie-uitgaven te betalen. De partij maakte al eerder bekend hiervoor extra te willen lenen en te bezuinigen op andere delen van de overheid.

De christendemocraten noemen de extra belastingen een 'vrijheidsbijdrage', die is bedoeld om het laatste stukje van het defensiegeld te regelen. Het CDA rekent op 9,09 procent btw in het lage tarief en 21,21 procent als het nieuwe hoge tarief. Een tas boodschappen van 50 euro wordt door de ingreep 4 cent duurder, een jas van hetzelfde bedrag kost 9 cent meer, rekent de partij voor.

Het CDA wil dat werken meer gaat lonen en stelt voor om mensen die meer gaan werken meer belastingkorting te geven voor elk uur dat ze aan het werk zijn. Daar staat tegenover dat hogere inkomens een hoger belastingpercentage moeten gaan betalen.

Bedrijfsleven

De hypotheekrenteaftrek bouwt de partij af in 30 jaar. De opbrengsten daarvan worden verwerkt in lagere inkomstenbelasting. Het CPB verwacht dat de huizenprijzen zullen dalen door het verdwijnen van de aftrek.

Verder zet de partij in op lagere inkomstenbelasting voor gezinnen en minder uitgaven aan zorg. Zo moeten mensen die gebruikmaken van langdurige zorg meer zelf gaan betalen. Ook is het CDA terughoudend met het toevoegen van nieuwe behandelingen aan het basispakket. Op de lange termijn bespaart die beperking miljarden per jaar.

Behalve defensie trekt het CDA ook geld uit voor het bedrijfsleven en voor de aanpak van stikstof en klimaatverandering. In het verkiezingsprogramma kondigde de partij al aan dat ze het stikstoffonds terug wil, nu is bekend dat daar bijna 13 miljard euro in moet komen. Dat geld gaat naar uitkoop en vergoedingen voor boeren en natuurbeheerders.