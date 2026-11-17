Een oude deken of noppenfolie kan een bevroren watermeter, en een rekening van honderden euro's, voorkomen. Beeld: AI (illustratief)

Het gaat weer vriezen. Voor de meeste mensen betekent dat 's ochtends krabben. Maar wie een watermeter heeft in een koude kruipruimte, garage of meterput, loopt een ander risico.

Bevriest die meter, dan komt er geen water meer uit de kraan. En de rekening voor een nieuwe meter is voor jou.

De meter is niet van jou, het risico wel

De watermeter is eigendom van het drinkwaterbedrijf. Een gewone meterwissel kost je daarom niets.

Toch ben je zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de meter en de leidingen erna. Gaat de meter kapot door vorst, dan betaal je de vervanging zelf. Een bevroren meter moet vaak worden vervangen, ook als hij na het ontdooien weer lijkt te werken. Hij meet dan niet meer betrouwbaar.

"De meter is van het waterbedrijf, het vorstrisico ligt bij jou."

Zoveel kost een nieuwe meter

De tarieven voor 2026 bij een gewone huishoudmeter:

Dunea: 159,14 euro

Vitens: 174,40 euro

WML: 215 euro bij kleine schade, 260 euro bij grote schade

Evides: vanaf 231 euro

PWN: 241,98 euro

Bij een grotere meter kan het duurder uitvallen. Schade aan je eigen leidingen na de meter, of waterschade in huis, komt daar nog bij.

Kijk je polis na

Niet alle inboedelverzekeringen vergoeden schade aan een bevroren watermeter. Kijk dus voordat het echt gaat vriezen wat er in jouw polis staat.

Zo voorkom je het

Pak de meter, de hoofdkraan en de toevoerleiding in, bijvoorbeeld met een oude wollen deken of noppenfolie.

Houd tocht weg. Sluit deuren en luiken van de meterruimte goed en dicht kieren.

Zit er een ventilatierooster naar buiten in de meterruimte? Zet er een dakpan of tegel schuin voor, zodat er nog wel lucht door kan.

Zet de verwarming ook 's nachts en als je weg bent niet te laag en draai de radiatoren open. Waterbedrijven adviseren minimaal 10 tot 15 graden.

Ga je weken weg, bijvoorbeeld op wintersport? Tap dan de leidingen af, ook die naar de buitenkraan.

Zit je meter buiten in een put? Laat die bij vorst dicht. Sneeuw erop isoleert juist.

"Een oude deken om de meter is een stuk goedkoper dan een nieuwe meter."

Is het toch gebeurd?

Komt er geen water uit de kraan? Kijk eerst naar de meter. Zie je barsten of scheuren, dan is hij bevroren.

Zie je niets, draai dan de hoofdkraan en het aftapkraantje na de meter open. Komt er water uit het aftapkraantje, dan zit het probleem waarschijnlijk in je eigen leiding. Die kun je soms ontdooien door er een föhn op te richten. Lukt dat niet, bel dan een installateur of je verhuurder.

Komt er geen water uit het aftapkraantje, bel dan je waterbedrijf. Dat kan ook buiten kantoortijd. Reken er wel op dat monteurs het bij strenge vorst druk hebben.

Bevroren watermeter in het kort

De meter is van het waterbedrijf, maar vorstschade betaal je zelf

Een nieuwe meter kost in 2026 159 tot 260 euro, afhankelijk van je waterbedrijf

Niet elke inboedelverzekering vergoedt het

Isoleer meter en leidingen, weer tocht en houd de verwarming aan

Geen water? Check eerst het aftapkraantje na de meter

Meer weten?