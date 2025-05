VVD hamert op juridisch houdbaar stikstofbeleid na kritiek RvS

DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartij VVD verwacht dat de kritiek van de Raad van State betrokken wordt bij het verdere proces richting het verhogen van de stikstofgrens. De partij benadrukt dat wat hen betreft het stikstofbeleid 'juridisch houdbaar' moet zijn, "om te voorkomen dat ondernemers in nieuwe onzekerheid komen".

De liberale partij heeft eerder in een debat over deze rekenkundige ondergrens gezegd dat zo'n maatregel samen moet gaan met beleid om de hoeveelheid stikstof te verminderen. De VVD wacht daarom nu af hoe de verdere uitwerking van het stikstofbeleid van landbouwminister Femke Wiersma eruitziet, zegt een VVD-woordvoerder desgevraagd.

VVD trekt in debatten over stikstof veelal samen op met NSC in de kritiek op het stikstofbeleid van minister Wiersma. Beide partijen manen de BBB-bewindsvrouw keer op keer tot actie. NSC-Kamerlid Harm Holman sprak in een debat vorige week over de stikstofmaatregelen nog uit voorstander te zijn van een rekenkundige ondergrens.