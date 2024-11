Nederland in wereldtop qua klimaatprestaties; slechts één land doet het beter

Het klimaatbeleid van de afgelopen jaren heeft Nederland naar de top gebracht van de Climate Change Performance Index. Alleen Denemarken scoort hoger op deze jaarlijkse lijst, waarop landen worden beoordeeld op het verminderen van hun CO2-uitstoot, het uitbreiden van hun duurzame energievoorziening en op hun klimaatbeleid in het algemeen.

Top drie is blanco

De onderzoekers beginnen hun lijst met plaats vier. De eerste drie plekken houden ze expres leeg: die zijn gereserveerd voor landen die op alle vlakken "zeer hoog" scoren. Momenteel behaalt geen van de 63 onderzochte landen een beoordeling die hoog genoeg is voor zo'n podiumplek. Samen zijn de landen op de lijst verantwoordelijk voor 90 procent van de wereldwijde uitstoot.

Nederland is de afgelopen jaren sterk opgeklommen. Vier jaar geleden stond het land nog op de 29e plaats. Dit jaar is dat dus de vijfde plaats, drie plaatsen hoger dan een jaar geleden.

Nieuw kabinet

Onderzoekers van het wetenschappelijke NewClimate Institute maken de index samen met koepelorganisatie Climate Action Network en milieuorganisatie Germanwatch. De opstellers merken op dat Nederland nu weliswaar goed scoort, maar het nieuwe kabinet diverse maatregelen wil afzwakken of afschaffen, zoals de salderingsregeling voor zonnestroom. De klimaatdoelen voor 2030 en 2050 blijven wel in stand, maar de onderzoekers wijzen erop dat onder het vorige kabinet al twijfelachtig was of die gehaald zouden worden.

Laagvliegers in Midden-Oosten

Iran scoort het laagst, Saudi-Arabië bezet de voorlaatste plaats. Ook de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland bungelen onderaan.