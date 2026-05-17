Waarom Aperol Paloma de nieuwe hit is

Samenleving
door Ans Vink
zondag, 17 mei 2026 om 9:00
Jarenlang was Aperol Spritz het onbetwiste terras‑icoon: licht, bitterzoet en vooral heel Instagrammable. Maar trends schuiven op en bartenders en merken sturen al een tijdje richting highballs, Paloma‑varianten en sterkere, frissere mixen. De Aperol Paloma past daar perfect in: hij combineert de herkenbare oranje bitter van Aperol met het zonnige, Mexicaanse karakter van een Paloma op basis van tequila en grapefruit.
Tegelijk is er een lichte ‘Spritz‑moeheid’: wie al tien zomers prosecco met Aperol heeft gedronken, zoekt iets met meer punch en minder zoete bubbel. De Paloma‑stijl biedt dat: meer citrus, meer frisheid, iets meer alcohol – maar nog steeds verfrissend genoeg voor een lange zomermiddag.

Aperol Spritz vs. Aperol Paloma in één oogopslag

KenmerkAperol SpritzAperol Paloma
BasisalcoholProseccoTequila (blanco)
GlasWijnglas met veel ijsHighball of tumbler met ijs
SmaakprofielBitterzoet, zacht, veel bubbelFris, grapefruit‑bitter, citrus, duidelijker alcoholkick
HoofdsmaakSinaasappel, lichte bitterGrapefruit, limoen, bittere sinaasappel (Aperol)
GevoelAperitief, licht, terras in VenetiëZomer in Mexico, strandbar, iets stoerder
MoeilijkheidsgraadZeer eenvoudig (3 ingrediënten)Nog steeds eenvoudig, maar iets meer mixen en shaken

Zo smaakt een Aperol Paloma

Een klassieke Paloma wordt gemaakt met tequila, grapefruit, een zoetje en sodawater; hij wordt niet voor niets de “lazy man’s margarita” genoemd. In de Aperol‑variant komt daar de bekende bitterzoete oranje‑likeur bij, plus vaak een scheut limoen voor extra frisheid. Het resultaat: minder zoet dan een Spritz, meer citrus, en een subtiele bitterheid die mooi blijft hangen.
Omdat tequila de prosecco vervangt, voelt de drank volwassener en iets krachtiger, zonder een zware cocktail te worden. Grapefruit en limoen houden het profiel droog en dorstlessend, waardoor je hem net zo goed als aperitief, bij taco’s of gewoon aan het zwembad drinkt.

Basisrecept voor Aperol Paloma (thuisversie)

Er circuleren inmiddels talloze varianten, maar met onderstaande verhoudingen zit je heel dicht bij de trending barrecepten.
Ingrediënten (1 glas):
  • 40 ml tequila blanco
  • 30 ml Aperol
  • 40–50 ml vers grapefruitsap
  • 10–15 ml vers limoensap
  • 5–10 ml suikersiroop of agavesiroop (naar smaak)
  • Scheut sodawater of grapefruitlimonade om af te toppen
  • IJsblokjes
  • Zout of Tajín en een schijfje grapefruit of limoen voor de garnering
Bereiding:
  1. Vul een highballglas of stevige tumbler met ijs.
  2. Shake tequila, Aperol, grapefruit‑ en limoensap en siroop met ijs in een shaker.
  3. Strain in het glas over het ijs.
  4. Top af met een scheut sodawater of grapefruitlimonade voor een lichte bubbel.
  5. Garneer met een schijf grapefruit of limoen; randje zout of Tajín als je van hartig‑fris houdt.
Wil je dichter bij de Spritz‑sfeer blijven, dan kun je een “Aperol Paloma Spritz” maken door naast sodawater ook een scheut prosecco toe te voegen. Zo krijg je het beste van twee werelden: de bubbels van Spritz en het citrusprofiel van Paloma.

Trendgevoelig én veelzijdig

Op social media duiken intussen varianten op met jalapeño voor een spicy randje, winterse versies met cranberry of feestelijke Paloma Spritz‑recepten met extra prosecco. Merken en bars springen daar gretig op in, van “Aperol Paloma”‑recepten op receptenblogs tot trendartikelen die de cocktail uitroepen tot dé zomerdorstlesser.
Voor thuismixers is het een dankbare trend: je hebt slechts één extra fles (tequila) nodig naast wat veel mensen toch al in huis hebben door de Spritz‑rage. Wie nog niet met tequila werkt, kan een milde blanco kiezen; dan behoudt de drank zijn frisse, lichte karakter en kun je de Spritz zonder moeite naar een Paloma‑zomer upgraden.

