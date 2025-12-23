Tijdens de kerstdagen daalt het totale stroomverbruik, terwijl Nederland massaal het energie‑slurpende gourmetstel aanzet: dat is de gourmetparadox. De industrie ligt grotendeels stil, maar in huis draaien de kilowatturen overuren.

De paradox uitgelegd

Gourmetten als nationale hobby

enkele miljoenen kilowatturen extra verbruik, alleen al voor dat knusse pannetje met speklapjes en garnalen. Gourmetten is inmiddels zó ingeburgerd dat naar schatting miljoenen Nederlandse huishoudens het toestel minstens één kerstavond op tafel zetten. Een gemiddeld gourmetstel van 1.350 tot 1.400 watt trekt in drie uur al snel zo'n 4 kWh uit het stopcontact, vooral als het een ouder, minder efficiënt model is. Vermenigvuldig dat met ruim een miljoen apparaten en je praat over extra verbruik, alleen al voor dat knusse pannetje met speklapjes en garnalen.

Apparaat Gemiddeld vermogen (W) Verbruik per uur (kWh) Kosten per uur bij 0,40 €/kWh Oven 2.000–3.000 2,0–3,0 €0,80–€1,20 Elektrisch fornuis* 1 zone: 1.500–2.000 1,5–2,0 €0,60–€0,80 Elektrisch fornuis* 2 zones: 3.000–4.000 3,0–4,0 €1,20–€1,60 Gourmetstel ca. 1.400 1,4 ca. €0,55–€0,60 Stoompan (elektrisch) ca. 500 0,5 ca. €0,20

Thuis meer, totaal minder

Dat is de kern van de gourmetparadox: collectief daalt de vraag op het hoogspanningsnet, maar individueel stijgt het verbruik in huis. Kerst is daarmee een moment waarop klimaatbewuste keuzes vooral in de huiskamer worden gemaakt: met ledlampjes, een zuinig gourmetstel én misschien een uurtje korter bakken is de schade voor het klimaat beperkt, terwijl de geur van gebakken champignons gewoon blijft hangen.