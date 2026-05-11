Adolescence grote winnaar BAFTA TV Awards

Film,video, streaming
door Redactie
maandag, 11 mei 2026 om 6:43
bijgewerkt om maandag, 11 mei 2026 om 7:17
Het Netflix-drama Adolescence heeft de BAFTA voor de beste minidramaserie gewonnen. De serie werd de grote winnaar, met in totaal vier prijzen. Zo sleepte Stephen Graham, tevens medebedenker van Adolescence, de prijs voor beste acteur in de wacht.
De BAFTA TV Awards voor beste mannelijke en beste vrouwelijke bijrol gingen naar respectievelijk Owen Cooper en Christine Tremarco voor hun prestaties in de Netflix-serie. De 16-jarige Cooper is de jongste acteur ooit die de prijs won, meldt de BBC. Het gebeurde volgens de Britse zender niet eerder dat een tv-serie in één jaar vier BAFTA's won.
Adolescence, over een 13-jarige jongen die wordt gearresteerd voor moord, werd eerder overladen met Emmy's en Golden Globes. Eind vorige maand viel de serie in de prijzen bij de BAFTA Television Craft Awards.
De BAFTA voor het beste drama ging naar de serie Code of Silence. De in Iran geboren Narges Rashidi won het beeldje voor de beste actrice in de BBC One-serie Prisoner 951. Ook de serie Last One Laughing viel in de prijzen.

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

Meta (Facebook) begint aan zijn doodstrijd

