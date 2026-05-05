Wageningen45: militairen uit 25 landen liepen in Vrijheidsdefilé

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 15:03
WAGENINGEN (ANP) - Voor het Vrijheidsdefilé in Wageningen stonden dinsdagmiddag de toeschouwers weer "rijen dik" mee te kijken, zegt een woordvoerder van de organisatie Wageningen45. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er ook militairen uit 25 landen mee met de militaire optocht, aldus de organisatie.
Tien Nederlandse veteranen, elf Britse en een Canadese veteraan deden mee met het defilé. Het gaat om mensen die "hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland", aldus Wageningen45. De veteranen liepen voorop.
Daarachter liepen militairen uit onder meer België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Noorwegen, Polen en de VS. Verder was er een afvaardiging van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Vorig jaar deden nog buitenlandse militairen uit twaalf landen mee. Het was toen voor het eerst dat actief dienende militairen uit Duitsland meeliepen in de optocht.
