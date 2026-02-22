ECONOMIE
Warm lenteweer in aantocht met zon en droge periodes

Samenleving
door Redactie
zondag, 22 februari 2026 om 7:37
bijgewerkt om zondag, 22 februari 2026 om 7:42
anp220226038 1
Komende week krijgen we alvast een voorproefje van het lenteweer met op woensdag temperaturen rond de 18 graden. In een voorlopige weersvoorspelling van Weeronline zet die trend voor maart door met hogere temperaturen dan gebruikelijk.
De temperatuur stijgt in maart van 9 naar 12 graden en vooral later in de maand kan de temperatuur makkelijk stijgen naar 15 graden en meer, aldus de weerdienst. Wel zijn er af en toe nog koude dagen met nachtvorst. Daarnaast zal er naar verwachting een gebruikelijke hoeveelheid neerslag vallen in de maand maart.
Ook in de daaropvolgende maanden april en mei laten de weermodellen zien dat er een grote kans is op warmer weer dan normaal. Begin april worden er gemiddelde temperaturen gemeten van rond de 13 graden en het kwik stijgt daarna geleidelijk naar 20 graden eind mei. Volgens Weeronline zullen de temperaturen daar dit jaar boven zitten en kunnen we in mei al zomerse dagen verwachten.
