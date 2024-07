Google: 'AI is ramp voor het milieu'

Google maakt in zijn jaarlijkse milieuverslag duidelijk dat AI een ramp is voor het milieu, omdat het voor veel extra uitstoot van broeikasgassen zorgt. Doelstelling van het bedrijf is om de uitstoot in 2030 te halveren (vergeleken met 2019), maar dit gaat bij lange na niet lukken.

AI

Het techbedrijf is nu namelijk verantwoordelijk voor 48 procent méér uitstoot dan vijf jaar geleden. Dit komt vooral door het hogere energieverbruik van Google's datacenters, en de groei van kunstmatige intelligentie is hier een belangrijke oorzaak van, schrijft Bright

Efficiëntieslag maken

"Naarmate we AI verder in onze producten integreren, kan het terugdringen van de uitstoot uitdagend zijn vanwege de toenemende vraag naar energie", geeft Google toe in het verslag. Het bedrijf belooft aan de slag te gaan om zijn AI-modellen, hardware en datacentra meer energie-efficiënt te maken.

Eemshaven

In het uiterste noorden van Nederland, in de Eemshaven, bouwt Google ook druk aan nieuwe datacenters. Sinds 2014 is er al meer dan 3,8 miljard euro geïnvesteerd in deze locaties. Bij de bouw hiervan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid. Er staan onder andere zonnepanelen op het dak, de restwarmte wordt opgevangen, en er is een milieubewuste methode voor het koelen van de servers.