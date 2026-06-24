Record van dertien WK-treffers van Fontaine in zicht

Just Fontaine wist het kort voor zijn overlijden in het voorjaar van 2023 bijna zeker. Zijn record van dertien doelpunten op één WK zou standhouden. De topscorer van het WK van 1958 had waarschijnlijk geen rekening gehouden met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland. Deze topspitsen zijn zo voortvarend aan de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begonnen dat de ongekende prestatie van de in Marrakesh geboren Fransman mogelijk uit de boeken verdwijnt.

Fontaine begon het WK in Zweden met drie doelpunten tegen Paraguay. Daarna scoorde hij tegen het voormalige Joegoslavië (2), Schotland (1), Noord-Ierland (2), Brazilië (1) en in de wedstrijd om de derde plaats tegen West-Duitsland (4). Brazilië won de wereldtitel met de pas 17-jarige smaakmaker Pelé. Maar de spits van het Franse elftal leverde een ongekende prestatie.

Mummie

Kort voor zijn overlijden op 89-jarige leeftijd omschreef Fontaine zijn record in een gesprek met de FIFA als volgt. "Er komt ooit een dag waarop archeologen een mummie opgraven die nog beweegt. Wanneer ze de mummie uitpakken, zegt hij plotseling: Neem me niet kwalijk, maar heeft Just Fontaine nog steeds het doelpuntenrecord?"

Erkende topscorers als Gerd Müller, Eusébio en Paolo Rossi en de Braziliaan Ronaldo kwamen niet in de buurt van het WK-record van Fontaine. Maar Lionel Messi begon in twee wedstrijden en vijf doelpunten net zo goed aan het WK als de recordhouder in 1958. Mbappé en Haaland komen met vier doelpunten ook in de buurt van de prestatie van het Franse fenomeen, Harry Kane en Cristiano Ronaldo hebben de titel van topscorer op het WK ook op hun bucketlist staan.

Gakpo

Het WK van 1958 telde geen zestiende en achtste finales. Als de topspitsen op deze mondiale eindronde zo doorgaan, ligt het record van Fontaine voor het grijpen. Cody Gakpo, Brian Brobbey en Crysencio Summerville zijn met twee doelpunten in twee WK-duels voor Oranje ook goed begonnen aan het grootste WK ooit met 104 duels.