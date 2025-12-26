Waterstoring Drachten voorbij, kraan kan weer open

DRACHTEN (ANP) - De storing in de watervoorziening in Drachten is voorbij. Waterbedrijf Vitens voert de druk geleidelijk weer op, zodat overal weer water uit de kraan komt, zegt een woordvoerder.

Vrijdagochtend vroeg ontstond een breuk in een hoofdleiding bij de Noorderhogeweg. Daardoor kwamen duizenden mensen in Drachten en omliggende dorpen zonder water te zitten. Alleen het ziekenhuis Nij Smellinghe bleef buiten schot, dankzij de eigen noodvoorziening.

In de supermarkten in de Friese plaats ontstond een run op flessenwater, waardoor de schappen snel leeg waren, meldt Omrop Fryslân.

Over de oorzaak van de breuk is volgens Vitens niets bekend.