Zuid-Korea legaliseert na decennia Noord-Koreaanse staatskrant

SEOUL (ANP/AFP) - De Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun wordt binnenkort op verzoek weer toegankelijk voor Zuid-Koreanen. Dat maakte de regering in Seoul bekend, dat de keuze de krant weer uit de illegaliteit te halen toelicht door te zeggen dat Zuid-Koreanen "politiek volwassen" genoeg zijn om propaganda zelf op waarde te schatten, aldus persbureau Yonhap.

De tot voor kort verboden uitgave zal te verkrijgen zijn op aangewezen locaties en alleen na identificatie en motivatie voor de inzage. Onlinetoegang tot de Noord-Koreaanse krant blijft vooralsnog verboden.

In Zuid-Korea geldt al decennia een verbod op propaganda-uitingen afkomstig uit Noord-Korea. Recentelijk zoekt president Lee Jae-myung meer toenadering tot dat land, waarmee Zuid-Korea officieel nog altijd in oorlog is. Volgens critici van de censuur op Noord-Koreaanse propagandamedia, onder wie Lee, is censuur een onnodige maatregel binnen een democratie. Vrijgave biedt volgens hem "een kans om de realiteit in Noord-Korea te begrijpen".