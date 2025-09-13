Weer aardbeving bij Russisch schiereiland Kamtsjatka

Voor de kust van schiereiland Kamtsjatka, in het uiterste oosten van Rusland, heeft zaterdag opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7.4. Eind juli werd het gebied getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.8.

Het epicentrum van de aardbeving zaterdag lag volgens USGS 111 kilometer ten oosten van de Russische stad Petropavlovsk-Kamtsjatski, op een diepte van 39,5 kilometer. Na de beving werd een waarschuwing voor gevaarlijke golven afgegeven voor het gebied binnen een straal van 300 kilometer van het epicentrum. Die waarschuwing werd na twee uur weer ingetrokken.

Na de aardbeving in hetzelfde gebied eind juli gold een tsunamiwaarschuwing voor grote delen van Azië en tot aan de westkust van de VS, Canada en Mexico, maar de schade bleef beperkt.