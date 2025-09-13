ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer aardbeving bij Russisch schiereiland Kamtsjatka

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 13 september 2025 om 7:50
bijgewerkt om zaterdag, 13 september 2025 om 7:53
anp130925051 1
Voor de kust van schiereiland Kamtsjatka, in het uiterste oosten van Rusland, heeft zaterdag opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 7.4. Eind juli werd het gebied getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.8.
Het epicentrum van de aardbeving zaterdag lag volgens USGS 111 kilometer ten oosten van de Russische stad Petropavlovsk-Kamtsjatski, op een diepte van 39,5 kilometer. Na de beving werd een waarschuwing voor gevaarlijke golven afgegeven voor het gebied binnen een straal van 300 kilometer van het epicentrum. Die waarschuwing werd na twee uur weer ingetrokken.
Na de aardbeving in hetzelfde gebied eind juli gold een tsunamiwaarschuwing voor grote delen van Azië en tot aan de westkust van de VS, Canada en Mexico, maar de schade bleef beperkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

collage-28-67d3d045f1d91

“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.

Schermafbeelding 2025-09-12 111150

B&B Vol liefde: dit is er echt gebeurd tussen Eveline en Bart

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

40270138_m

Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

ANP-530837479

Joost Eerdmans (JA21) kan niet wachten om de Groningse gaskraan weer open te draaien

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

Loading