Gemengde estafetteploeg 4x400 meter naar finale WK atletiek

zaterdag, 13 september 2025 om 7:36
TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft zich geplaatst voor de finale, die zaterdag om 15.20 uur Nederlandse tijd wordt afgewerkt. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Eveline Saalberg eindigden in de tweede en laatste serie als derde in een tijd van 3.11,11 en dat betekende rechtstreekse doorgang naar de finale.
De Belgische ploeg won de serie in 3.10,37. Kenia werd tweede in 3.10,73, maar de Afrikaanse ploeg werd kort na afloop gediskwalificeerd.
De Nederlandse ploeg is normaal gesproken kandidaat voor een medaille. Op de Olympische Spelen van Parijs rende het Oranjeviertal naar het goud. Dat was met Femke Bol, die nu rust kreeg voor de series en zo goed als zeker in de finale wordt opgesteld. Eén vervanging is toegestaan.
Op de WK van 2023 in Boedapest lag het Nederlandse estafetteteam op koers voor een medaille, maar Bol kwam toen vlak voor de finish ten val.
