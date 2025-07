Zorgen Bontenbal over tweestatusstelsel niet weg na brief Keijzer

DEN HAAG (ANP) - De zorgen van Henri Bontenbal over de uitvoerbaarheid van de wet over een tweestatusstelsel voor asielzoekers zijn niet weg na een brief met geruststellende woorden hierover van minister Mona Keijzer (Asiel, BBB). De CDA-leider vreest dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vastloopt als eerst deze wet van kracht wordt en later het Europese migratiepact wordt ingevoerd. Daarom wil hij dat het pact en de wet tegelijk worden ingevoerd, in juni 2026.

Dat is de strekking van een wijzigingsvoorstel - ook wel amendement genoemd - van het CDA waarover de Tweede Kamer dinsdag stemt. Keijzer heeft zich tegen dit amendement uitgesproken, maar schreef in haar brief dat een deel van het tweestatusstelsel later kan worden ingevoerd.

Donderdag wordt pas gestemd over de wetten over het tweestatusstelsel en andere asielmaatregelen. Bontenbal laat nog in het midden of hij voor of tegen gaat stemmen en laat dat afhangen van de stemming over de amendementen.