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Weer lege stoelen als stil protest bij Russische ambassade

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 10:59
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DEN HAAG (ANP) - Net als voorgaande jaren zet de Werkgroep Waarheidsvinding MH17 zondag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Elke stoel vertegenwoordigt een slachtoffer van de in 2014 neergeschoten vlucht MH17. Het toestel, onderweg van Amsterdam naar Maleisië, werd boven het oosten van Oekraïne neergehaald door pro-Russische separatisten.
Het is de negende keer dat nabestaanden dit stille protest houden. Ze vragen om blijvende aandacht voor de ramp en hopen dat Rusland verantwoordelijkheid neemt voor het neerschieten van het vliegtuig. Dat Rusland dat niet heeft gedaan, noemt de werkgroep respectloos en laf.
Aan boord van MH17 waren 196 Nederlanders. De lege stoelen staan zondag opgesteld zoals de rijen in het gecrashte toestel.
Een woordvoerder van de werkgroep laat weten dat er nog nooit enige reactie vanuit de Russische ambassade op het protest is gekomen.
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