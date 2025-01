Dit is waarom je in de bus geen gordel om hoeft te doen (net als taxichauffeurs)

Autogordels redden levens, dat wordt ons constant op het hart gedrukt. Daarom zijn ze ook verplicht in de auto. Maar zodra je in een stadsbus stapt, lijkt niemand zich daar meer druk om te maken. AD-lezer Bernard Mollink vraagt zich hardop af hoe dat zit, en uiteraard heeft auto-expert Niek Schenk zijn antwoord paraat.

“Waarom is het toegestaan om in de bus, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, te reizen zonder gordel? Terwijl je in een personenauto te allen tijde wel een gordel moet dragen?”, schrijft Mollink.

Praktische overwegingen

Schenk legt uit: “Alleen de bussen van een lijndienst van het openbaar vervoer binnen de bebouwde kom ontkomen aan de gordelplicht. De wetgever heeft daartoe besloten uit praktische overwegingen. In zo’n bus stappen passagiers steeds in en uit, of ze verplaatsen zich om welke reden dan ook tijdens de reis. Bijvoorbeeld omdat ze hun zitplaats afstaan aan iemand die slecht ter been is. Een gordeldraagplicht zou ook staanplaatsen onmogelijk maken en daardoor zouden er minder passagiers kunnen meereizen.”

Met andere woorden: gordels in lijnbussen zouden een logistieke nachtmerrie veroorzaken. Denk aan opstoppingen bij iedere halte, passagiers die hun gordel vergeten vast te klikken of chaos bij een bus vol mensen die om welke reden dan ook staan. Praktisch gezien is het dus een kwestie van kiezen tussen veiligheid en efficiëntie – en in de lijnbus wint efficiëntie.

Andere bussen, andere regels

Niek benadrukt dat deze uitzondering alleen geldt voor lijnbussen. “Maar in andere bussen en touringcars zijn autogordels wel degelijk verplicht en de passagiers moeten die ook gebruiken.” Ga je dus met een touringcar op schoolreis of een dagje weg, dan zit je wel degelijk vast aan je gordelplicht.

Taxichauffeurs uitgezonderd

Het blijft echter niet bij bussen; ook taxichauffeurs hebben een vrijstelling, maar om een hele andere reden. Niek maakt duidelijk: “Overigens geldt ook voor sommige personenauto’s een uitzondering. Zo hoeven taxichauffeurs geen gordel om. Omdat de kans bestaat dat een klant met slechte bedoelingen de gordel om de nek van chauffeur trekt en hem op deze manier als strop gebruikt. Bovendien moet de taxichauffeur bij een eventuele beroving snel uit zijn auto kunnen ontsnappen.”

Bron: AD