Sabalenka en Alcaraz naar volgende ronde Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka zijn door op de Australian Open. Beide topspelers wonnen hun duel na iets meer dan twee uur in de Rod Laver Arena.

Alcaraz versloeg in drie sets eenvoudig de Fransman Corentin Moutet: 6-2 6-4 6-1. In de vierde ronde treft de Spanjaard de Amerikaan Tommy Paul.

Sabalenka won in twee sets van de voor Oostenrijk uitkomende Russische Anastasia Potapova. In beide sets was wel een tiebreak nodig: 7-6 (4) 7-6 (7). Vooral in de laatste tiebreak had Potapova kansen om er een derde set uit te slepen. Ze kwam daarin op 6-3 voorsprong, maar de Belarussische tennisster vocht zich terug. Eerder in de tweede set was het Potapova die juist terugkwam na een 4-0-voorsprong van Sabalenka.

"Zij speelde geweldig tennis", prees Sabalenka de Russin en vriendin van Tallon Griekspoor. De tweevoudig winnares zei dat ze ondanks het goede spel van Potapova toch in staat was voor elk punt te vechten. Ze staat in de volgende ronde tegenover Victoria Mboko uit Canada.