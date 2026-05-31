Weeronline: juni wordt warmer en droger dan gemiddeld

HOUTEN (ANP) - Het wordt in juni, de eerste maand van de meteorologische zomer, warmer en droger dan gemiddeld. Weeronline verwacht dat de eerste week nog wisselvallig verloopt, maar daarna stijgt de temperatuur en laat de zon zich vaak zien.

De eerste week van juni verloopt niet meer zo warm als afgelopen week. "Bij een zuidwestenwind liggen de maxima veelal rond 20 graden en dat is heel normaal voor de tijd van het jaar", stelt het weerbureau. Bovendien worden dagelijks buien of regengebieden aangevoerd. Dat is gunstig voor de natuur, want het neerslagtekort is afgelopen week flink opgelopen.

Daarna wordt het waarschijnlijk droger en warmer dan normaal. Volgens Weeronline gaan we dat in de zomers van de toekomst vaker zien. "Door de uitstoot van broeikasgassen wordt het steeds warmer en veranderen ook windpatronen. De verwachting is dat de wind in de toekomstige zomers vaker uit het oosten gaat waaien, waardoor het niet alleen warmer, maar ook droger wordt dan voorheen."