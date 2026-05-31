Nederlands record discuswerper Rolvink met worp over 70 meter

Sport
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 7:54
RAMONA (ANP) - Ruben Rolvink heeft bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona (Oklahoma) het Nederlandse record bij het discuswerpen verbeterd. De 23-jarige atleet kwam met de discus van 2 kilogram tot een afstand van 70,23 meter. Het is de eerste keer dat een Nederlandse man de grens van 70 meter doorbreekt.
Het oude Nederlandse record stond op naam van Shaquille Emanuelson. Hij tekende vorig jaar in Ramona voor een afstand van 69,65 meter. Erik de Bruin (68,12 meter) had daarvoor het record sinds 1991 in handen.
Vorige maand verbeterde Jorinde van Klinken, eveneens in Ramona, het Nederlandse record bij de vrouwen. Zij noteerde met de discus van 1 kilogram een afstand van 70,99 meter.
