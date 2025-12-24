ECONOMIE
Skilegende Lindsey Vonn zeker van deelname aan Winterspelen

Sport
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 9:13
NEW YORK (ANP/AFP) - Lindsey Vonn kan over een kleine anderhalve maand voor de vijfde keer deelnemen aan de Olympische Spelen. De 41-jarige Amerikaanse skiester keerde iets meer dan een jaar geleden terug in competitie, nadat ze in 2019 vanwege een hardnekkige knieblessure haar loopbaan had beëindigd. Vonn, op de Winterspelen van Vancouver 2010 goed voor goud op de afdaling, is na een reeks goede prestaties officieel geselecteerd voor de Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo.
Vonn stond deze winter al vier keer op het podium bij wereldbekerwedstrijden. In Sankt Moritz was ze de beste op de afdaling, de discipline waarop ze momenteel de wereldbekerranglijst aanvoert. Die zege was haar 83e in de wereldbeker. Vonn nam eerder deel aan de Winterspelen in 2002, 2006, 2010 en 2018. Naast het goud op de afdaling veroverde ze in 2010 ook brons op de super-G. In 2018 in Pyeongchang pakte ze nog brons op de afdaling.
De Winterspelen zijn van 6 tot en met 22 februari.
