Hoe kun je verhitte VvE-discussies over de installatie van airco's voorkomen?

Conflicten bij VvE’s worden vaak vertroebeld door persoonlijke standpunten. Bij conflicten over airco ’s of zonneschermen is het kernprobleem dat leden eerst een persoonlijk standpunt innemen en daar argumenten bij zoeken. VvE-besturen moeten erop sturen dat bewoners dit soort beslissingen maken gebaseerd op feiten, niet op loyaliteit of persoonlijke verhoudingen. Alleen dan is objectieve belangenafweging tussen de wensen van de ene bewoner en de bezwaren van anderen goed mogelijk.

Persoonlijke voorkeur voert vaak de boventoon

VvE's functioneren soms als mini samenlevingen waarin persoonlijke voorkeur de boventoon voert. Nu het weer vaak warm is, kunnen frustraties oplopen en buitelen de persoonlijke belangen over elkaar. Iemand is "gewoon tegen de airco" omdat die herrie maakt, zonder te onderzoeken of dit bezwaar werkelijk gegrond is of oplosbaar.

Actief meedenken over oplossingen

Een bestuur speelt een cruciale rol bij het vinden van de objectieve oplossing. Het moet de vergadering voortdurend herinneren aan het principe van belangenafweging. Dit betekent dat bezwaren serieus worden genomen, maar ook dat over mogelijke oplossingen actief wordt meegedacht. Moderne airco's met geluidswerende omkastingen en trillingsdempers zorgen bijvoorbeeld voor aanzienlijk minder lawaai. Soms helpt een relatief kleine oplossing al, zoals de buitenunit op een andere plek plaatsen.

Lange procedures met veel wrok

VvE-leden moeten samen naar oplossingen zoeken. Dit is lastig vanwege de voortdurende sociale contacten en persoonlijke verhoudingen. Zonder goede procesbegeleiding eindigen veel geschillen bij de rechtbank . Daar stelt een rechter simpelweg vast welke bezwaren relevant zijn en of iemand die geadresseerd heeft.

Tijdens zitting soms alsnog een oplossing

Ironisch genoeg ontstaat ter zitting soms alsnog een oplossing, omdat partijen gedwongen worden echt naar elkaar te luisteren. Dit leidt echter tot lange procedures met veel wrok. Die beschadigde verhoudingen werken jaren door in de VvE. Vroegtijdige belangenafweging voorkomt dit.